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21:32, 19 июля 2025Спорт

Овечкин оценил отношение к российским хоккеистам за рубежом

Овечкин заявил, что к российским хоккеистам относятся нормально за рубежом
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Amber Searls / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил отношение к российским хоккеистам за рубежом. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что к отечественным хоккеистам относятся нормально. При этом Овечкин обратил внимание на то, что российские спортсмены не допущены ко многим международным соревнованиям, и выразил надежду, что ситуация вскоре изменится.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

В североамериканской лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Кэпиталс». В 2018 году Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. Его контракт с клубом истекает в 2026 году.

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