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10:59, 19 июля 2025Мир

Президент Сирии объявил о прекращении огня

Президент Сирии переходного периода объявил о прекращении огня
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа объявил о немедленном и всеобъемлющем прекращении огня в провинции Эс-Сувейда, где произошли столкновения между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов. Об этом сообщает Reuters.

В пресс-службе администрации президента Сирии на переходный период заявили, что режим прекращения огня вводится в связи со сложной ситуацией, в которой оказалась страна, и стремлением сберечь жизни сирийцев, сохранить территориальную целостность Сирии и безопасность ее народа.

Ранее 19 июля стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Ахмед аш-Шараа согласились на прекращение огня. В пользу этого решения также выступили Турция, Иордания и ее соседи.

Ранее в июле Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по комплексу сирийского Генштаба в Дамаске. Позже израильские силы также атаковали дворец президента Сирии.

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