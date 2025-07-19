Президент Сирии объявил о прекращении огня

Президент Сирии переходного периода объявил о прекращении огня

Президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа объявил о немедленном и всеобъемлющем прекращении огня в провинции Эс-Сувейда, где произошли столкновения между ополченцами и силами самообороны горцев-друзов. Об этом сообщает Reuters.

В пресс-службе администрации президента Сирии на переходный период заявили, что режим прекращения огня вводится в связи со сложной ситуацией, в которой оказалась страна, и стремлением сберечь жизни сирийцев, сохранить территориальную целостность Сирии и безопасность ее народа.

Ранее 19 июля стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Ахмед аш-Шараа согласились на прекращение огня. В пользу этого решения также выступили Турция, Иордания и ее соседи.

Ранее в июле Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по комплексу сирийского Генштаба в Дамаске. Позже израильские силы также атаковали дворец президента Сирии.