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10:44, 19 июля 2025Путешествия

Российские туристы описали отдых в Северной Корее

Российские туристы описали отдых на северокорейском курорте Вонсан-Кальма
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Первая группа российских туристов описала отдых на северокорейском курорте Вонсан-Кальма, передает РБК.

Тур состоялся одновременно с визитом в страну российского министра Сергея Лаврова. Отмечается, что отдых на побережье у группы из 13 туристов чуть не сорвался. На второй вечер в Пхеньяне гиды сообщили, что вылет в Вонсан отменятся и будет заменен другими экскурсиями. Однако вскоре стало известно, что для россиян организуют специальный поезд до Вонсана. Туристы поделились яркими впечатлениями о том, что для их группы организовали отдельный поезд. «Это просто немыслимо! Он [поезд] был новый, очень удобный, с кондиционерами», — сообщили они.

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Россиянам понравилось путешествие на поезде — оно дало возможность посмотреть природу страны. Однако по приезде на курорт их ждала очередная накладка — вместо обещанного отеля «Чаммэ» гостей поселили в другой, так как первый заняли журналисты пула министра иностранных дел России и экипаж его борта. Туристам пообещали компенсировать разницу в стоимости. Описывая впечатление от тура, россияне особо отметили дружелюбие и радушие корейцев.

Недельные туры в КНДР на июль—август с тремя ночами в Вонсане предлагают несколько российских компаний. Средняя стоимость начинается от 1,7 тысячи долларов (133 тысячи рублей) на человека.

В конце февраля 2025 года Северная Корея впервые с начала пандемии разрешила въезд в страну западным туристам, но всего через несколько недель внезапно изменила свое решение. Предположительно, это произошло из-за того, что многочисленные публикации путешественников в соцсетях демонстрировали внутреннюю обстановку закрытой страны на весь мир, что насторожило местные власти.

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