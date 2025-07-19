Российский синхронист выиграл золото чемпионата мира

Российский синхронист Александр Мальцев выиграл золото чемпионата мира

Российский синхронист Александр Мальцев выиграл золото чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре, став первым в сольной технической программе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам выступления Мальцев получил 251,7133 балла. Серебро завоевал испанец Деннис Гонсалес Бонеу (241,1667 балла), бронзу — мексиканец Диего Вильялобос Каррильо (238,1600 балла). Золото Мальцева стало первым для России на этом мировом первенстве.

Таким образом, 30-летний россиянин стал пятикратным чемпионом мира. Кроме того, Мальцев шесть раз побеждал на чемпионате Европы.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

