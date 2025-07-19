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11:48, 19 июля 2025Россия

Школьники из России завоевали шесть медалей на олимпиаде в Австралии

Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде в Австралии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: LStockStudio / Shutterstock / Fotodom  

Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде по математике в Австралии. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, пишет РИА Новости.

«Российская сборная показала безупречный результат на 66-й Международной математической олимпиаде (IMO), которая завершилась в городе Саншайн-Кост (Австралия)», — говорится в сообщении.

Учеников, а также их наставников, поздравили Чернышенко и министр просвещения России Сергей Кравцов. Вице-премьер подчеркнул, что Россия является родиной выдающихся математиков.

Ранее в Госдуме предложили отменить оценки по ряду предметов. В списке оказались изобразительное искусство, музыка, труд и физкультура. Также авторы законопроекта призвали положить конец практике так называемых промежуточных смен, существующих в некоторых школах.

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