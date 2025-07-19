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18:01, 19 июля 2025Культура

Скандальный рэпер записал трек с представителем МИД России

Рэпер Птаха записал совместный трек с представителем МИД РФ Марией Захаровой
Андрей Шеньшаков

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова анонсировала совместную композицию с рэпером Птахой (настоящее имя — Давид Нуриев). Об этом она сообщила во время пресс-конференции на фестивале VK Fest.

Захарова призналась, что для нее это стало совершенно неожиданной историей. По ее словам, в скором времени артист должен выпустить получившийся трек.

«Полгода назад он позвонил с предложением сделать совместными усилиями новый трек. И две недели назад уже была готова демоверсия. Теперь ждите, когда у него что-то выйдет», — заявила представитель МИД.

Захарова добавила, что не пишет тексты песен на заказ для артистов. Она сначала сочиняет стихи, а потом уже исполнители работают над тем, чтобы записать на них песни.

В 2024 году стало известно, что российская певица Любовь Успенская на своем концерте исполнила песню, которую написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Произведение получило название «Сила моя со мной».

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