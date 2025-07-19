В ДНР ответили на предложение мэра Львова обменять останки советских воинов

Министр ДНР Макаров назвал торговлей костями предложение мэра Львова об обмене

Министр молодежной политики Донецкой народной республики (ДНР) Кирилл Макаров прокомментировал предложение мэра Львова Андрея Садового обменивать останки советских воинов на украинских военных. Его слова приводит РИА Новости.

Макаров сообщил, что узнал, кто был захоронен на «Холме Славы». По его словам, это солдаты Победы, среди которых русские, украинцы, белорусы, поляки и другие. Предложение мэра Львова об обмене он назвал торговлей костями.

«Останки тех, кто вместе шел на Берлин, освобождал Львов, умирал за города, которые сейчас так легко предают... А теперь — эксгумация. Обмен. Торг костями», — подчеркнул он.

Ранее Садовый предложил обменять эксгумированные тела советских солдат с «Холма Славы» на пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины. По его словам, на сегодняшний день завершена эксгумация захоронений.