В Крыму вспыхнул крупный ландшафтный пожар

Крупный ландшафтный пожар на 40 гектарах вспыхнул в западной части Крыма

Крупный ландшафтный пожар на 40 гектарах вспыхнул в Сакском районе западной части Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«В Сакском районе, вдоль автодороги Евпатория — Симферополь, горит сухостой на 40 гектарах. Быстрому распространению огня способствуют ветер и высокая температура», — говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за сильного задымления ограничено движение на участке дороги. По данным МЧС, к ликвидации пожара привлечены 71 специалист и 15 единиц техники.

Ранее стало известно, что после атаки дронов Вооруженных сил Украины задержали 12 поездов, ехавших в Крым и обратно. В пресс-службе РЖД отметили, что точное время задержки может корректироваться по ситуации.