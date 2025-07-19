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16:01, 19 июля 2025Среда обитания

В Крыму вспыхнул крупный ландшафтный пожар

Крупный ландшафтный пожар на 40 гектарах вспыхнул в западной части Крыма
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Крупный ландшафтный пожар на 40 гектарах вспыхнул в Сакском районе западной части Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«В Сакском районе, вдоль автодороги ЕвпаторияСимферополь, горит сухостой на 40 гектарах. Быстрому распространению огня способствуют ветер и высокая температура», — говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за сильного задымления ограничено движение на участке дороги. По данным МЧС, к ликвидации пожара привлечены 71 специалист и 15 единиц техники.

Ранее стало известно, что после атаки дронов Вооруженных сил Украины задержали 12 поездов, ехавших в Крым и обратно. В пресс-службе РЖД отметили, что точное время задержки может корректироваться по ситуации.

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