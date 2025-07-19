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13:25, 19 июля 2025Россия

В Запорожской области началось поэтапное восстановление электроснабжения

Балицкий: Аварийная ситуация в энергосистеме Запорожской области устранена
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Аварийная ситуация в энергосистеме Запорожской области полностью устранена, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, специалисты уже приступили к поэтапному восстановлению подачи электричества.

Сегодня утром Евгений Балицкий заявил, что электроснабжение было отключено по всей территории Запорожской области. Он призвал жителей региона сохранять спокойствие и подчеркнул, что актуальную информацию следует получать исключительно из официальных источников.

Ранее, 12 июля, сообщалось, что из‑за аномальной жары часть Запорожской области осталась без света и воды. Тогда губернатор объяснил, что критические перегрузки оборудования затронули сразу несколько округов и привели к временным ограничениям в подаче электроэнергии и водоснабжения.

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