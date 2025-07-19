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12:50, 19 июля 2025Россия

В Запорожской области отключили электроснабжение

Балицкий: Зафиксировано отключение электроснабжения в Запорожской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yevhen Prozhyrko / Shutterstock / Fotodom  

В Запорожской области отключили электроснабжение. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано отключение электроснабжения по всей территории Запорожской области. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются», — написал он.

Глава Запорожской области попросил жителей региона проявить терпение, поскольку специалисты работают над решением проблемы. Он также отметил, что доверять стоит только официальным источникам информации.

12 июля Балицкий заявил, что из-за высокой температуры воздуха часть Запорожской области осталась без света и воды. По его словам, временные ограничения в подаче электроэнергии возникли из-за критических перегрузок оборудования.

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