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13:27, 19 июля 2025МирЭксклюзив

Военный объяснил бесполезность переданных Украине танков Abrams

Полковник Матвийчук: Украине передали железные гробы в виде танков Abrams
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Австралия передала Украине танки Abrams без защиты от российских управляемых снарядов и беспилотных летательных аппаратов, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что на Украину прибыли более половины из 49 обещанных Австралией танков Abrams. Остальные ожидаются в ближайшие месяцы, передает телеканал слова министра обороны Австралии Ричарда Марлза.

Матвийчук объяснил, что танки в количестве, соответствующем двум с половиной усиленной роты, вряд ли окажут серьезное влияние на фронт протяженностью полторы тысячи километров. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат танки без активной динамической брони и средств радиоэлектронного подавления управляемых снарядов и беспилотных летательных аппаратов, указал военный.

«Собственно говоря, им передают железные гробы, которые при первой встрече с нашими модернизированными противотанковыми управляемыми ракетными комплексами и дронами станут простым металлоломом», — заключил военный эксперт.

Ранее в июле полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что наемники в составе ВСУ — это уже в основном технический состав для обслуживания военной техники. По его словам, потенциальное число таких бойцов в составе украинской армии давно уменьшилось.

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