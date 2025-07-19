ВСУ ударили по сельскохозяйственному рынку в российском регионе

ВСУ ударили по сельскохозяйственному рынку в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по сельскохозяйственному рынку в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Атака пришлась на Великие Копани. Глава региона отметил, что украинские войска использовали FPV-дроны. В результате удара сгорели две фуры, которые перевозили овощи. Еще несколько машин получили повреждения.

«Ранены двое: мужчина в тяжелом состоянии, женщина, что в момент взрыва взвешивала товар, — средней тяжести», — написал он.

Ранее ВСУ нанесли целенаправленный удар 155-миллиметровыми артиллерийскими снарядами по рынку Горловки в ДНР. Посол по особым поручения МИД России Родион Мирошник назвал произошедшее военным преступлением.