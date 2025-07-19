Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:09, 19 июля 2025Бывший СССР

ВСУ ударили по сельскохозяйственному рынку в российском регионе

ВСУ ударили по сельскохозяйственному рынку в Херсонской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по сельскохозяйственному рынку в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Атака пришлась на Великие Копани. Глава региона отметил, что украинские войска использовали FPV-дроны. В результате удара сгорели две фуры, которые перевозили овощи. Еще несколько машин получили повреждения.

«Ранены двое: мужчина в тяжелом состоянии, женщина, что в момент взрыва взвешивала товар, — средней тяжести», — написал он.

Ранее ВСУ нанесли целенаправленный удар 155-миллиметровыми артиллерийскими снарядами по рынку Горловки в ДНР. Посол по особым поручения МИД России Родион Мирошник назвал произошедшее военным преступлением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Загнал себя в угол». В Норвегии раскрыли план Трампа против России и объяснили его провальность

    Раскрыты сроки депортации из Латвии почти тысячи россиян

    ВСУ ударили по сельскохозяйственному рынку в российском регионе

    На Западе назвали поставки Patriot Киеву бессмысленными

    В Петербурге полиции сообщили об изнасиловании мальчика в санатории

    В Запорожской области отключили электроснабжение

    Пленный рассказал о мобилизации мертвых в ВСУ

    Россиян предупредили о необычном виде мошенничества

    Избитую за крики «слава России» жительницу Киева привлекли к ответственности

    Иран сообщил о планах по обогащению урана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости