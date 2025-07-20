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21:12, 20 июля 2025Россия

Четыре БПЛА уничтожены в небе над российским регионом

Губернатор Богомаз: Четыре БПЛА уничтожены в небе над Брянской областью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Еще четыре беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БпЛА над территорией Брянской области», — написал он. По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее 20 июля сообщалось, что беспилотники ВСУ продолжили попытки ударов по Москве. Кроме того, они атаковали Калужскую область. Так, над регионом с 8:10 до 12:00 было сбито 16 дронов, а над Смоленской областью силами ПВО уничтожено 13 БПЛА.

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