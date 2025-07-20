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06:03, 20 июля 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли готовность Зеленского к переговорам

Дубинский: Зеленский назначил Умерова для принятия условий России по перемирию
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Amber Bracken / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), чтобы тот верифицировал принятие Киевом условий России по перемирию. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

Политик предположил, что этот процесс Зеленский проведет не через Верховную раду, а именно решением СНБО. По словам Дубинского, для этих целей главе украинского государства нужен «максимально зашкваренный и поэтому управляемый персонаж».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к возобновлению переговоров с Москвой. При этом он отметил, что переговорная динамика постепенно должна увеличиваться. В рамках своего обращения Зеленский также указал на необходимость подготовки его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Вскоре последовал ответ от Москвы, в котором источники сообщили, что Россия давно готова к новому раунду переговоров с Украиной. До этого источник в российской переговорной группе подтвердил, что украинцы предложили провести новый раунд переговоров на предстоящей неделе.

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