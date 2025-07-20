Над российским регионом уничтожили 13 беспилотников ВСУ

Губернатор Анохин: Над Смоленской областью уничтожили 13 беспилотников ВСУ

Над Смоленской областью уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Василий Анохин.

«По предварительной информации, никто из людей не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано. На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы», — отметил Анохин.

Ранее 20 июля также сообщалось, что беспилотники ВСУ продолжили попытки ударить по Москве. Кроме того, они атаковали Калужскую область. Так, над регионом с 8:10 до 12:00 было сбито 16 дронов.