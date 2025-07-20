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06:14, 20 июля 2025Бывший СССР

Новую оборонительную линию ВСУ сочли смертным приговором для украинских военных

Военкор Линин: Новая оборонительная линия ВСУ предназначена для смертников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Выстроенная Вооруженными силами Украины (ВСУ) новая оборонительная линия станет преградой для самих украинских военных. Такое мнение высказал военкор Евгений Линин в своем Telegram-канале.

Он разместил появившееся в украинском сегменте сети видео, на котором видны элементы очередного рубежа ВСУ — глубокие рвы с колючей проволокой на дне, земляные отвалы и бетонные «зубы дракона» в три ряда. Однако на кадрах отстутствует такой элемент, как проход.

Линин пояснил, что неспособные удерживать фронт украинские бойцы отступают, и когда они дойдут до этих укреплений, то не смогут их преодолеть. «Видимо они должны оборонять этот рубеж, находясь перед ним, не имея возможности откатиться. Смертники», — резюмировал военкор.

О том, что ВСУ строят полосу укреплений в 20 километрах от линии фронта на участке от Харькова до подконтрольного Киеву Запорожья, 14 июля сообщила газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на OSINT-аналитиков. На Западе эти фортификации назвали «новой линией Донбасса».

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