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12:13, 20 июля 2025Россия

Песков высказался об урегулировании конфликта на Украине

Песков назвал урегулирование конфликта на Украине длительным процессом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным высказался по поводу урегулирования конфликта на Украине. Его слова передает ТАСС.

Песков назвал урегулирование ситуации на территории соседнего государства длительным и непростым процессом. Более того, по его словам, это понимают даже в Вашингтоне.

Россия, продолжил официальный представитель Кремля, готова и дальше двигаться к своим целям по быстрому завершению конфликта на Украине. Правда, скорость этого процесса зависит не только от Москвы, заключил Песков.

Ранее Песков высказался по поводу встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также китайского лидера Си Цзиньпина. Как заявил политик, у него нет информации о том, что главы трех государств намерены увидеться.

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