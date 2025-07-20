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09:55, 20 июля 2025Спорт

Российский боец Копылов проиграл на турнире UFC

Российский боец Роман Копылов проиграл бразильцу Пауло Косте на турнире UFC 318
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephen Lew / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Роман Копылов проиграл бразильцу Пауло Косте на турнире UFC 318 в Новом Орлеане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Косты единогласным решением судей: 30-27, 30-27, 29-28. Бразилец выиграл 15-й бой в карьере при четырех поражениях. Копылов потерпел четвертое поражение в ММА, в его активе 14 побед.

33-летний Копылов выступает в среднем весе. До подписания контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) спортсмен дрался в российской организации Fight Nights и стал ее чемпионом.

В главном бою UFC 318 встретились американцы Макс Холлоуэй и Дастин Порье. Холлоуэй победил единогласным решением судей. После этого Порье объявил о завершении карьеры. 36-летний боец выступал в UFC с 2011 года.

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