Российский боец Копылов проиграл на турнире UFC

Российский боец Роман Копылов проиграл бразильцу Пауло Косте на турнире UFC 318

Российский боец смешанного стиля (ММА) Роман Копылов проиграл бразильцу Пауло Косте на турнире UFC 318 в Новом Орлеане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Косты единогласным решением судей: 30-27, 30-27, 29-28. Бразилец выиграл 15-й бой в карьере при четырех поражениях. Копылов потерпел четвертое поражение в ММА, в его активе 14 побед.

33-летний Копылов выступает в среднем весе. До подписания контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) спортсмен дрался в российской организации Fight Nights и стал ее чемпионом.

В главном бою UFC 318 встретились американцы Макс Холлоуэй и Дастин Порье. Холлоуэй победил единогласным решением судей. После этого Порье объявил о завершении карьеры. 36-летний боец выступал в UFC с 2011 года.