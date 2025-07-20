Туристы из ФРГ и Польши устроили пробки на границе с Калининградской областью

На границе Калининградской области образовались огромные пробки. Причиной стали сотни туристов из ФРГ и Польши, жаждущие посетить российский регион, передает Telegram-канал Shot.

«Туристы из Германии и Польши устроили огромные пробки на границе Калининградской области. Иностранные туроператоры активно продают туры в российский город», — сообщили авторы канала.

В последнее время спрос на туры в Калининград вырос среди иностранных путешественников. Эксперты связывают это с низкими ценами и качественным сервисом. Кроме того, туристические агентства активно заманивают иностранцев, предлагая им попробовать национальные блюда и познакомиться с «бывшим немецким городом в России».

Ранее в Кремле ответили на угрозу НАТО стереть с лица земли Калининград. Было подчеркнуто, что Москва учитывает все подобные заявления в диалоге с Вашингтоном.