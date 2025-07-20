В России порассуждали о возобновлении сотрудничества с США

Россия и США могут возобновить сотрудничество по целому ряду вопросов. Об этом заявил в интервью URA.ru главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
Эксперт указал, что необходимым условием для этого является завершение специальной военной операции на Украине.
До этого серьезных российско-американских проектов ждать не стоит, считает Козюлин. Вместе с тем он указал, что страны могут возобновить взаимодействие в космической, добывающей и транспортной сферах.
Ранее о заинтересованности Москвы и Вашингтона во взаимовыгодном сотрудничестве заявили на Петербургском международном экономическом форуме. Там указали на решающее влияние президентов двух стран на возможное возобновление совместных проектов.