В России рассмотрят закон о запрете идеологии «расчеловечивания»

Буцкая: ГД рассмотрит проект о запрете пропаганды расчеловечивания среди детей

В Госдуме России рассмотрят законопроект, запрещающий пропаганду идеологии «расчеловечивания» среди детей. Об этом РИА Новости рассказала первый зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая.

«Мы видим, насколько сейчас аккуратно через различные группы в социальных сетях уже очень явно вползает идеология отказа от человеческой идентичности, которую продвигают через наших детей», — заметила парламентарий.

Депутат добавила, что распространение такой пропаганды подталкивает несовершеннолетних россиян к отказу от человеческой идентичности. Буцкая почеркнула, что в процессе подобных «игр» детям может внушаться мысль о принадлежности к другому биологическому виду, например к животным, что в итоге приводит к опасным последствиям в реальной жизни, когда ребенок начинает копировать звериные повадки.

Ранее в Якутске одетая в черное квадроберша испугала местного депутата. Она подкралась к нему со спины и начала его обнюхивать.