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15:11, 27 октября 2024Россия

Квадробер шокировала депутата «звериным дыханием» и полными ярости «дикими глазами»

SakhaDay: в Якутске одетая в черное квадроберша испугала местного депутата

Фото: Yulia Mazhan / Shutterstock / Fotodom  

В одном из кафе Якутска молодая девушка-квадробер испугала депутата местной городской думы Нюргуна Ефремова. Об этом сообщает издание SakhaDay.

Вечером 22 октября Евфремов отдыхал с супругой в кафе. Когда его спутница отошла в уборную, депутат почувствовал за своей спиной «звериное дыхание».

«Меня как будто обнюхивали со спины. А когда я обернулся, то увидел девушку, одетую во все черное. Ее дикие глаза были полны ярости. Она зашипела на меня как дикая кошка! Я уже подумал, что она сейчас набросится и укусит меня», — поделился шокированный народный избранник.

Люди за соседним столиком рассказали шокированному Ефремову, что ведущая себя как дикая кошка и одетая в черное молодая девушка 20-25 лет является квадробером. Позднее сотрудники кафе попросили ее покинуть заведение, и та выполнила это требование, не изменяя кошачьим повадкам.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что увлечение детей квадробингом демонстрирует их нужду в недостающей родительской любви.

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      Глеб Бажуткин
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