Габбард пообещала представить больше данных о сговоре на выборах 2016 года

На следующей неделе власти США представят больше данных о сговоре администрации бывшего президента Барака Обамы по теме вмешательства России в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщила директор национальной разведки США Тулси Габбард, передает РИА Новости.

«У нас есть доказательства, позволяющие двигаться дальше и добиваться справедливости, привлечь виновных к ответственности и предъявить им обвинения», — сказала она.

18 июля Габбард опубликовала доказательства того, что администрация Обамы сфабриковала обвинения о вмешательстве России в американские выборы. В документах говорилось, что власти США знали до и после выборов 2016 года, что Москва не влияла на их исход с помощью кибератак.

В Госдуме призвали Обаму извиниться перед Россией, если он еще не потерял честь до конца.