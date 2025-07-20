ВСУ начали готовить к обороне шахту в ДНР

ВСУ готовят к обороне вторую по величине в ДНР шахту «Краснолиманская»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали готовить к обороне шахту «Краснолиманская», которая является второй по величине на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом стало известно ТАСС.

Как рассказал источник агентства в силовых структурах, украинские военнослужащие стягивают на территорию шахты как военную технику, так и личный состав. В том числе там находятся операторы беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, в силовых структурах добавили, что в районе шахты присутствуют различные инженерные конструкции. При этом упор украинские военные делают на оборудование терриконов, которые располагаются в окрестностях шахты.

Ранее военкор Евгений Линин высказался по поводу новой оборонительной линии ВСУ. По его словам, она будет преградой для самих украинских военнослужащих.