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17:32, 21 июля 2025Экономика

Раскрыто имущество Ефремова на фоне сообщений о разводе

Адвокат Жорин: У Ефремова есть четыре квартиры и два дома
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Михаил Ефремов

Михаил Ефремов. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На фоне сообщений о расставании российского актера Михаила Ефремова с пятой супругой Софьей Кругликовой адвокат Сергей Жорин рассказал, как пара может поделить имущество в случае развода. Об этом сообщают «Страсти».

Ефремов и Кругликова прожили вместе более двух десятков лет, но, как утверждают источники, артист и его супруга давно живут порознь. При этом Ефремов пока не торопится с официальным разрывом — якобы не хочет лишнего внимания.

У народного артиста есть немало недвижимости. Так, в центре Москвы у него есть просторная квартира на 150 квадратных метров. Еще одно жилье досталось от матери. Пока актер отбывал тюремный срок, ему перешли по наследству две квартиры — пятикомнатная на Тверской и доля еще в одной квартире на Олимпийском проспекте.

Также у Ефремова есть два дома. Один находится в Юрмале, но из-за санкций он не используется. Второй расположен в Подмосковье, его подбором и покупкой занималась Кругликова.

Адвокат Сергей Жорин объяснил, если брачный договор не составлялся, имущество, нажитое в браке, будет поделено поровну. Исключение — то, что досталось по наследству или в дар.

«Если не было брачного договора, то имущество, приобретенное в период брака, делится пополам. Сюда не входит имущество, которое было подарено, было получено по наследству. Также делятся поровну пассивы: займы и кредиты», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что Ефремов расстался с Кругликовой после 23 лет совместной жизни. Актер перестал разговаривать с женой из-за постоянных конфликтов после его выхода из колонии.

При этом, по данным Shot, будучи в колонии Ефремов имел отношения с актрисой Дарьей Белоусовой. 61-летний артист начал встречаться с 41-летней коллегой еще до вынесения приговора. В период тюремного заключения Ефремова актриса приезжала к нему на свидания.

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