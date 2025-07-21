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11:06, 21 июля 2025Культура

Ефремов разошелся с женой после 23 лет брака

Shot: Михаил Ефремов разошелся с женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный артист России Михаил Ефремов расстался со своей пятой супругой Софьей Кругликовой после 23 лет совместной жизни. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, актер перестал разговаривать с женой из-за постоянных конфликтов после его выхода из колонии. Сообщается, что пара пока не подала на развод. При этом источники из окружения супругов убеждены, что семья распалась окончательно и откладывает официальное оформление развода лишь из-за нежелания привлекать внимание СМИ.

Ефремов и Кругликова сыграли свадьбу в 2002 году. В 2004-м у супругов родилась дочь Вера, в 2007-м — Надежда, а в 2010-м — сын Борис.

В июне стало известно, что Ефремов, который в апреле вышел из колонии, все это время продолжал отношения с актрисой Дарьей Белоусовой. По информации Shot, 61-летний артист начал встречаться с 41-летней коллегой еще до вынесения приговора. В период тюремного заключения Ефремова она приезжала к нему на свидания.

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