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15:07, 21 июля 2025Экономика

Ассортимент торгующихся в России иностранных заблокированных акций увеличат в разы

Мосбиржа добавит 552 иностранные ценные бумаги в перечень для внебиржевых торгов
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Московская биржа c 28 июля резко расширит ассортимент иностранных заблокированных акций, доступных для заключения внебиржевых сделок, увеличив его в разы. Об этом со ссылкой на площадку сообщает «Интерфакс».

Как стало известно в апреле, указанный формат торгов предполагает, что сделки по 127 ценным бумагам будут заключаться между российскими инвесторами в рамках внутреннего расчетного контура в рублях. Со следующей недели перечень таких акций увеличат сразу на 552 наименования.

Ранее в него попали в том числе Apple, Amazon, Bank of America, Citigroup, Chevron, Goldman Sachs, Intel, Coca-Cola, Mastercard, McDonald's, Netflix. Теперь инвесторы также смогут заключать сделки с акциями Twitter, Morgan Stanley, ebay и другими.

Бумаги, о которых идет речь, хотя формально и принадлежат владельцам, остаются заблокированными в иностранных депозитариях и не могут перемещаться. Механизм позволяет лишь зафиксировать права на эти активы и оценить их стоимость в российской юрисдикции.

Отмечалось, что торги заблокированным акциями прежде всего «могут представлять интерес для квалифицированных инвесторов, готовых работать с высокими рисками», связанными в том числе с тем, что правовая модель пока не имеет широкой судебной практики. «Неквалы» в рамках таких сделок могут рассчитывать только на продажу.

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