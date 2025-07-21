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09:34, 21 июля 2025Силовые структуры

Долг по зарплате обернулся судом для главы российской компании

В Новосибирске арестовали директора и имущество фирмы на 700 миллионов рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Новосибирской области суд рассмотрит дело против директора компании о невыплате заработной платы и уклонение от уплаты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, мужчина с ноября 2019-го по сентябрь 2024 года не платил зарплату тысяче работников фирмы. Суммарно он задолжал им 320 миллионов рублей. Эти деньги он тратил на иные цели. При этом обвиняемый внес в налоговые декларации ложные данные, уклонившись от уплаты налогов на 21 миллион рублей.

Суд арестовал имущество обвиняемого и его организации на 700 миллионов рублей. Уголовное дело уже передано в суд.

Ранее в Приморском крае трех бывших руководителей предприятий обвинили в мошенничестве.

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