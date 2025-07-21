Крокодил растерзал второго иностранца

В Малайзии крокодил напал на иностранца

В районе малазийского города Сандакан крокодил растерзал иностранца. Об этом сообщает издание Daily Express.

Крокодил напал на 30-летнего иностранца по имени Убинг Маркун, отправившегося на небольшой лодке по реке Сибуга. Очевидец, на глазах которого произошло нападение, бросился на помощь, но опоздал. Когда он добрался до места происшествия, в лодке никого не было, а на ее борту остались следы зубов крокодила.

Была организована поисково-спасательная операция, к которой привлекли сотрудников нескольких ведомств. В поисках участвовали служащие Пожарно-спасательного департамента, Королевской полиции Малайзии и Сил гражданской обороны. К поискам также присоединились сотрудники отдела по конфликтам с крокодилами из Департамента дикой природы Сандакана и десять рыбаков.

Останки иностранца обнаружили на следующий день примерно в километре от его лодки.

Несколько лет назад в том же районе в результате нападения крокодила не стало другого иностранца. После этого власти установили у водоемов предупреждающие знаки.

Ранее сообщалось, что в Индонезии пожилой мужчина стал жертвой крокодила. Трехметровая рептилия напала на него внезапно на глазах у односельчан.