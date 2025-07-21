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15:25, 21 июля 2025Силовые структуры

На глазах у россиянки прохожий изнасиловал пожилого мужчину на улице

В Якутске молодой человек надругался над пожилым мужчиной на улице
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Якутске прохожий изнасиловал пожилого мужчину на улице. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, все произошло на улице Бестужева-Марлинского. Там молодой человек изнасиловал пожилого мужчину на глазах у местной жительницы. Она яростно кричала, что нельзя так поступать с человеком, даже если он бомж. По словам женщины, она прервала действия прохожего и помогла пострадавшему одеться.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 17-летний подросток изнасиловал девушку и пытался сделать это с пенсионеркой.

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