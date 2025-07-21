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14:01, 21 июля 2025Силовые структуры

Арестованы новые фигуранты дела о хищении при строительстве обороны на границе России

Суд арестовал трех экс-сотрудников администрации Белгородской области за хищения
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы арестовал троих бывших сотрудников администрации Белгородской области в рамках уголовного дела о хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По ходатайству следователя заключены под стражу директор НКО «Фонд развития промышленности Запорожской области» Алексей Сошников, который с 2021 по 2022 год возглавлял управление капитального строительства Белгородской области, а также его бывшие подчиненные Лариса Стрелецкая и Андрей Решетько. Им вменяется растрата при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, проходящей через регион.

Следствие считает, что чиновники отдали контракт недобросовестным подрядчикам, пишет «Коммерсантъ». Строительство взводных опорных пунктов, противотанковых пирамид, блиндажей, укреплений для техники, окопов, рвов проводилось в приграничной зоне Белгородской области с 2022 по 2023 год. Федеральный бюджет выделил на эти цели почти 20 миллиардов рублей.

По делу о хищениях в июне был задержан вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин задержан. Приблизительная сумма ущерба составляет 500 миллионов рублей из-за завышенной стоимости и хищений при производстве железобетонных изделий.

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