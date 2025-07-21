Осужденному бывшему замминистра обороны России подготовили новые обвинения

СК готовит новые обвинения против экс-замглавы Минобороны РФ Иванова

Следователи приготовились предъявить новые обвинения бывшему замминистра обороны России Тимуру Иванову, осужденному по первому уголовному делу на 13 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

В Следственном комитете (СК) России дали ход показаниям бизнесмена Сергея Бородина, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания против Иванова. Два новых обвинения будут вменены ему в рамках уголовного дела, возбужденного весной.

1 июля Мосгорсуд приговорил к 13 годам лишения свободы Иванова за хищение более четырех миллиардов рублей. Он признан виновным по первому уголовному делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Иванов будет отбывать наказание в колонии общего режима. Ему также назначили штраф в размере 100 миллионов рублей.