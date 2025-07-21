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08:12, 21 июля 2025Экономика

Сотни машин встали в очередь у Крымского моста

Около 800 машин встали в очередь у Крымского моста со стороны Тамани и Керчи
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Очередь из 700 машин образовалась на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Кубани. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.

Уточняется, что ожидание составляет более двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 79 транспортных средств.

По данным Telegram-канала, проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Отмечается, что грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Киев может нанести удар по Крымскому мосту с помощью американских ракет ATACMS с дальностью 300 километров, если будет принято такое решение.

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