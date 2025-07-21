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19:47, 21 июля 2025Ценности

Покалеченная в Дубае модель раскрыла правду о вечеринках «Порта Пати» с участием шейхов

Покалеченная в Дубае модель заявила, что вечеринки «Порта Пати» вымышлены
Екатерина Ештокина

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Украинская модель Мария Ковальчук, которую нашли покалеченной в Дубае, раскрыла правду о вечеринках «Порта Пати» (Porta Potty Party) с участием шейхов. Соответствующий комментарий опубликован на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Речь идет о закрытых вечеринках с извращенными практиками, куда приглашают девушек за большие гонорары. По словам Ковальчук, она не слышала о таких мероприятиях. При этом она подчеркнула, что, на ее взгляд, это выдуманная история. «Бред полнейший. Меня это все возмущало, я не понимала, откуда это все взялось, какие истоки этой информации», — заявила она.

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В то же время манекенщица подчеркнула, что, по ее мнению, версия с шейхами вымышлена.

«Из-за того, что в Дубае все девчонки молодые в основном едут к шейхам и бывают на таких мероприятиях, мне кажется, что об этом говорят часто. Это такой стереотип, наверное. Вообще это абсолютно раздутая из ничего сплетня», — заключила Ковальчук.

Ранее в июле покалеченная в Дубае модель объяснила причину съемок в жестких порнороликах. Манекенщица призналась, что снималась в эпизодах ради дополнительного заработка.

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