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17:29, 21 июля 2025Ценности

Покалеченная в Дубае модель объяснила причину съемок в жестких порнороликах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @maria.kovalchukofficial / Tiktok

Украинская модель Мария Ковальчук, которую нашли покалеченной в Дубае, объяснила причину съемок в жестких порнороликах. Соответствующее интервью опубликовано на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

В разговоре Собчак упомянула, что в марте этого года в сети распространились видео, на которых Ковальчук была запечатлена в сценах с элементами БДСМ. При этом журналистка поинтересовалась, по какой причине манекенщица принимала участие в подобных роликах.

20-летняя модель призналась, что снималась в эпизодах ради дополнительного заработка. «Мне за это платили, и меня устраивали съемки такого характера. В первую очередь, наверное, мне нравилось, что я с этого могу зарабатывать. Но такие съемки у меня были редкие, то есть у меня буквально два таких видео», — заявила она.

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При этом манекенщица подчеркнула, что эпизоды с жестокостью снимались для эмоциональной картинки, и в действительности она не подвергалась серьезным избиениям.

В то же время Ковальчук уточнила, что практиковала шибари (японское искусство ограничения подвижности тела — прим. «Ленты.ру») на других мероприятиях.

Ранее в июле мать покалеченной в Дубае модели рассказала о перенесенных операциях дочери.

В марте модель Ковальчук пропала в Дубае после вечеринки в компании двух мужчин. Позже ее нашли на обочине дороги с переломами ног и позвоночника и доставили в больницу.

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