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12:15, 21 июля 2025Из жизни

Принцесса Бельгии встала на защиту принца Гарри

Дельфина Бельгийская объяснила поведение принца Гарри детской травмой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Yves Herman / Reuters

Бельгийская принцесса Дельфина встала на защиту принца Гарри. Об этом сообщает Daily Mail.

57-летняя внебрачная дочь короля Альберта II в подкасте объяснила поведение принца Гарри его трудным детством. По ее словам, Гарри страдает от непроработанной травмы после смерти принцессы Дианы. «Он травмирован, поэтому совершает эти поступки, а все лишь издеваются над ним», — сказала Дельфина, сравнив его ситуацию со своей многолетней борьбой за то, чтобы занять законное место в королевской семье.

Принцесса, прошедшая через семилетнюю судебную тяжбу за получение титула, отметила, что восхищается Дианой и понимает душевные муки Гарри. Ее слова прозвучали на фоне новостей о возможном примирении принца с семьей во время игр Invictus 2027 года в Бирмингеме.

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Ранее сообщалось, что принцесса Дельфина оскорбилась, когда ее не позвали на День короля — национальный праздник, который символизирует единство бельгийской нации.

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