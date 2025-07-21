Принцесса Бельгии встала на защиту принца Гарри

Дельфина Бельгийская объяснила поведение принца Гарри детской травмой

Бельгийская принцесса Дельфина встала на защиту принца Гарри. Об этом сообщает Daily Mail.

57-летняя внебрачная дочь короля Альберта II в подкасте объяснила поведение принца Гарри его трудным детством. По ее словам, Гарри страдает от непроработанной травмы после смерти принцессы Дианы. «Он травмирован, поэтому совершает эти поступки, а все лишь издеваются над ним», — сказала Дельфина, сравнив его ситуацию со своей многолетней борьбой за то, чтобы занять законное место в королевской семье.

Принцесса, прошедшая через семилетнюю судебную тяжбу за получение титула, отметила, что восхищается Дианой и понимает душевные муки Гарри. Ее слова прозвучали на фоне новостей о возможном примирении принца с семьей во время игр Invictus 2027 года в Бирмингеме.

Ранее сообщалось, что принцесса Дельфина оскорбилась, когда ее не позвали на День короля — национальный праздник, который символизирует единство бельгийской нации.