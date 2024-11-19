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20:31, 19 ноября 2024Из жизни

Дочь короля оскорбилась из-за отсутствия приглашения на праздник

Внебрачная дочь короля Бельгии оскорбилась, что ее не пригласили на День короля
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Дельфина Бельгийская

Дельфина Бельгийская. Фото: Yves Herman / Reuters

Дочь короля Бельгии, принцесса Дельфина оскорбилась, что ее не позвали на День короля. Об этом пишет Daily Mail.

Дельфина Боэль — внебрачная дочь бывшего короля Бельгии Альберта II. Ее мать, баронесса Сибил де Сели-Лонгшан, была любовницей Альберта II с 1966 до 1984 года. Она скрывала имя отца от дочери до ее совершеннолетия. Боэль добивалась анализа ДНК короля с 2013 года. Однако тогда Альберт был главой государства и не мог проходить обвиняемым в судебном процессе. Монарх признал себя биологическим отцом Дельфины Боэль лишь в январе 2020 года. А в октябре того же года она отсудила право носить титул принцессы.

Несмотря на титул, Дельфина остается изгоем в королевской семье. Очередным подтверждением этого стало отсутствие приглашения на День короля — национальный праздник, который символизирует единство бельгийской нации. Отец Дельфины, ее единокровные брат принц Лоран и сестра, принцесса Астрид, присутствовали на торжественной службе в соборе Святого Михаила и Святой Гудулы в Брюсселе. Однако принцессу Дельфину туда не пригласили.

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В воскресенье Дельфина написала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) эмоциональный пост о том, почему ее там не было. 56-летняя художница отметила, что с ней обращаются иначе, чем с ее братьями и сестрами. По ее мнению, это несправедливо, поскольку «дети не выбирают обстоятельства, в которых рождаются».

Дельфина считает, что единственная причина ее отсутствия на празднике — статус внебрачной наследницы. «Наше общество и законы должны отражать ценности, которые одинаково приветствуют детей, рожденных в первом браке, третьем браке, четвертом браке, вне брака, усыновленных или каких-либо еще», — написала Дельфина.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон приходится дальней родственницей своему мужу, принцу Уильяму. Супругов можно считать дальними кузенами.

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