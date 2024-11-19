Дочь короля оскорбилась из-за отсутствия приглашения на праздник

Внебрачная дочь короля Бельгии оскорбилась, что ее не пригласили на День короля

Дочь короля Бельгии, принцесса Дельфина оскорбилась, что ее не позвали на День короля. Об этом пишет Daily Mail.

Дельфина Боэль — внебрачная дочь бывшего короля Бельгии Альберта II. Ее мать, баронесса Сибил де Сели-Лонгшан, была любовницей Альберта II с 1966 до 1984 года. Она скрывала имя отца от дочери до ее совершеннолетия. Боэль добивалась анализа ДНК короля с 2013 года. Однако тогда Альберт был главой государства и не мог проходить обвиняемым в судебном процессе. Монарх признал себя биологическим отцом Дельфины Боэль лишь в январе 2020 года. А в октябре того же года она отсудила право носить титул принцессы.

Несмотря на титул, Дельфина остается изгоем в королевской семье. Очередным подтверждением этого стало отсутствие приглашения на День короля — национальный праздник, который символизирует единство бельгийской нации. Отец Дельфины, ее единокровные брат принц Лоран и сестра, принцесса Астрид, присутствовали на торжественной службе в соборе Святого Михаила и Святой Гудулы в Брюсселе. Однако принцессу Дельфину туда не пригласили.

В воскресенье Дельфина написала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) эмоциональный пост о том, почему ее там не было. 56-летняя художница отметила, что с ней обращаются иначе, чем с ее братьями и сестрами. По ее мнению, это несправедливо, поскольку «дети не выбирают обстоятельства, в которых рождаются».

Дельфина считает, что единственная причина ее отсутствия на празднике — статус внебрачной наследницы. «Наше общество и законы должны отражать ценности, которые одинаково приветствуют детей, рожденных в первом браке, третьем браке, четвертом браке, вне брака, усыновленных или каких-либо еще», — написала Дельфина.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон приходится дальней родственницей своему мужу, принцу Уильяму. Супругов можно считать дальними кузенами.