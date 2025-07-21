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07:14, 21 июля 2025Силовые структуры

Прокуратура попросила рассмотреть в Москве дело о взятках бывшего замглавы Дагестана

Прокуратура попросила перенести в Москву дело бывшего замглавы МВД Дагестана
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Прокуратура попросила перенести в Москву рассмотрение уголовного дела бывшего замглавы республики Дагестан, обвиняемого во взятках. Об этом со ссылкой на Верховный суд России сообщает РИА Новости.

Соответствующее ходатайство об изменении подсудности и передаче дела из Кировского суда Махачкалы в один из районных судов Москвы или Московской области уже поступило в суд. В настоящее время расследование завершено. В деле фигурируют также заместитель Исмаилова Далгат Абдулгапуров и другие обвиняемые.

Замглавы МВД Дагестана Руфат Исмаилов и его подчиненный Далгат Абдулгапуров получили взятки на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

ФСБ задержала Исмаилова и его помощника в 7 ноября 2023 года.

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