Прокуратура попросила рассмотреть в Москве дело о взятках бывшего замглавы Дагестана

Прокуратура попросила перенести в Москву дело бывшего замглавы МВД Дагестана

Прокуратура попросила перенести в Москву рассмотрение уголовного дела бывшего замглавы республики Дагестан, обвиняемого во взятках. Об этом со ссылкой на Верховный суд России сообщает РИА Новости.

Соответствующее ходатайство об изменении подсудности и передаче дела из Кировского суда Махачкалы в один из районных судов Москвы или Московской области уже поступило в суд. В настоящее время расследование завершено. В деле фигурируют также заместитель Исмаилова Далгат Абдулгапуров и другие обвиняемые.

Замглавы МВД Дагестана Руфат Исмаилов и его подчиненный Далгат Абдулгапуров получили взятки на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

ФСБ задержала Исмаилова и его помощника в 7 ноября 2023 года.