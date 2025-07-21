В России призвали Евросоюз выдвинуть Путина на Нобелевскую премию мира

Депутат Колесник призвал ЕС выдвинуть Путина на Нобелевскую премию мира

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал Европейский союз (ЕС) выдвинуть президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Своим предложением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

Депутат отметил, что угрозы в адрес России, которые высказывают американские военные и политики, срывают президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию мира.

«Нобелевскую премию мира надо дать нашему президенту. Он спасает Европу сейчас. Потому что после всех угроз в наш адрес, после полетов самолетов-разведчиков вдоль нашей границы Европы уже не должно существовать. Наш президент проявляет железную выдержку. Я думаю, что в связи с этим надо ему предложить Нобелевскую премию мира. И подать [его кандидатуру] должен Евросоюз, в частности [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен», — заявил Колесник.

8 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил президенту США Дональду Трампу, что выдвинул его на Нобелевскую премию мира. Соответствующее письмо израильский политик вручил американскому лидеру во время встречи в Белом доме.

21 июня правительство Пакистана выдвинуло Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Позднее стало известно, что в Израиле также поддержали выдвижение американского лидера.

