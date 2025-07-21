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16:07, 21 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России призвали Евросоюз выдвинуть Путина на Нобелевскую премию мира

Депутат Колесник призвал ЕС выдвинуть Путина на Нобелевскую премию мира
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал Европейский союз (ЕС) выдвинуть президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Своим предложением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

Депутат отметил, что угрозы в адрес России, которые высказывают американские военные и политики, срывают президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию мира.

«Нобелевскую премию мира надо дать нашему президенту. Он спасает Европу сейчас. Потому что после всех угроз в наш адрес, после полетов самолетов-разведчиков вдоль нашей границы Европы уже не должно существовать. Наш президент проявляет железную выдержку. Я думаю, что в связи с этим надо ему предложить Нобелевскую премию мира. И подать [его кандидатуру] должен Евросоюз, в частности [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен», — заявил Колесник.

8 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил президенту США Дональду Трампу, что выдвинул его на Нобелевскую премию мира. Соответствующее письмо израильский политик вручил американскому лидеру во время встречи в Белом доме.

21 июня правительство Пакистана выдвинуло Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Позднее стало известно, что в Израиле также поддержали выдвижение американского лидера.

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