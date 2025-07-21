Российские военные ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Сумской области

ВС РФ ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по тренировочному лагерю Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Речь идет о тренировочном пункте в районе населенного пункта Симоновка.

Уточняется, что удар был нанесен с применением беспилотных летательных аппаратов «Герань-2».

Ранее сообщалось, что российские военные ударили «Кинжалами» по Украине. Поражение получили склады боеприпасов, цех сборки беспилотников, территориальный центр комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских формирований, в том числе наемников.