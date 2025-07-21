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14:08, 21 июля 2025Россия

Российские военные ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Сумской области

ВС РФ ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Сумской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по тренировочному лагерю Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Речь идет о тренировочном пункте в районе населенного пункта Симоновка.

Уточняется, что удар был нанесен с применением беспилотных летательных аппаратов «Герань-2».

Ранее сообщалось, что российские военные ударили «Кинжалами» по Украине. Поражение получили склады боеприпасов, цех сборки беспилотников, территориальный центр комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских формирований, в том числе наемников.

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