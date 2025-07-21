Российский бегун побил державшийся с Олимпиады-1980 рекорд

Данилов побил рекорд России в беге на 400 метров, державшийся с Олимпиады-1980

Легкоатлет Алексей Данилов побил рекорд России в беге на 400 метров на соревнованиях в Бресте. Об этом сообщает ТАСС.

Достижение было установлено на матчевой встрече среди команд Союзного государства. Спортсмен показал результат 44,56 секунды. Таким образом, Данилов побил рекорд Виктора Маркина, который тот установил на Олимпийских играх 1980 года. Кроме того, спортсмен превысил юниорский рекорд Европы.

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Руслан Мащенко назвал рекорд чудом. Он подчеркнул, что Данилов является юниором.

Данилов — победитель первенства России среди спортсменов до 20 лет в беге на 400 метров. В 2024 году он также выигрывал на этой дистанции.