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08:26, 21 июля 2025Наука и техника

«Ростех» рассказал о комплексе «Пенициллин»

«Ростех»: Комплекс «Пенициллин» за секунды выявляет огневые позиции противника
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Комплекс «Пенициллин» за секунды выявляет огневые позиции противника. Об этом рассказала российская госкорпорация «Ростех» в Telegram-канале.

Уточняется, что этот комплекс помогает Вооруженным силам России эффективно вести контрбатарейную борьбу в зоне проведения спецоперации. Бойцы используют его, чтобы за секунды находить огневые позиции противника для их последующего уничтожения.

В корпорации отметили, что «Пенициллин» совмещает информацию трех типов — сейсмическую, тепловую и визуальную. Его аппаратура автоматически сводит и обрабатывает информацию и за несколько секунд выдает координаты вражеских орудий.

Ранее в «Ростехе» рассказали, что ракета из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» часть траектории летит без инверсионного следа, поэтому ее сложно заметить.

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