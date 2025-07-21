«Ростех» рассказал о комплексе «Пенициллин»

«Ростех»: Комплекс «Пенициллин» за секунды выявляет огневые позиции противника

Комплекс «Пенициллин» за секунды выявляет огневые позиции противника. Об этом рассказала российская госкорпорация «Ростех» в Telegram-канале.

Уточняется, что этот комплекс помогает Вооруженным силам России эффективно вести контрбатарейную борьбу в зоне проведения спецоперации. Бойцы используют его, чтобы за секунды находить огневые позиции противника для их последующего уничтожения.

В корпорации отметили, что «Пенициллин» совмещает информацию трех типов — сейсмическую, тепловую и визуальную. Его аппаратура автоматически сводит и обрабатывает информацию и за несколько секунд выдает координаты вражеских орудий.

Ранее в «Ростехе» рассказали, что ракета из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» часть траектории летит без инверсионного следа, поэтому ее сложно заметить.