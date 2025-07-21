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19:28, 21 июля 2025Экономика

Саранча напала на украинский регион

Саранча напала на Днепропетровскую область
Александра Качан (Редактор)

Саранча массово напала на украинскую Днепропетровскую область. Видео из одного из населенных пунктов, попавших под удар, опубликовал Telegram-канал «Інсайдер UA».

На кадрах можно увидеть огромное количество насекомых, пролетающих недалеко от многоэтажных домов. По данным канала, саранча атакует местные поля. Кроме того, вредители уже нанесли ущерб урожаю в Запорожье, Винницкой, Одесской и Херсонской областях.

Ранее сообщалось жители города Никополь в Днепропетровской области пожаловались на нашествие лягушек. Очевидцы поделились роликом, на котором десятки земноводных прыгают по дороге рядом с частными домами.

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