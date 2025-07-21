Саранча напала на украинский регион

Саранча напала на Днепропетровскую область

Саранча массово напала на украинскую Днепропетровскую область. Видео из одного из населенных пунктов, попавших под удар, опубликовал Telegram-канал «Інсайдер UA».

На кадрах можно увидеть огромное количество насекомых, пролетающих недалеко от многоэтажных домов. По данным канала, саранча атакует местные поля. Кроме того, вредители уже нанесли ущерб урожаю в Запорожье, Винницкой, Одесской и Херсонской областях.

Ранее сообщалось жители города Никополь в Днепропетровской области пожаловались на нашествие лягушек. Очевидцы поделились роликом, на котором десятки земноводных прыгают по дороге рядом с частными домами.