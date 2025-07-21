Стало известно о судьбе сторожа после удара ВСУ по музею в Судже

Хинштейн: Не выжившую после удара ВСУ сторожа музея в Судже удостоили медали

Не выжившую после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по краеведческому музею в Судже 14 марта сторожа Аллу Андрееву удостоили медали «За храбрость» II степени. О ее судьбе рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram.

Как отметил глава российского региона, россиянка пережила оккупацию ВСУ в Судже. Россия вернула город под свой контроль 13 марта. Однако ровно на следующий ВСУ нанесли ракетный удар по Судже, снаряд попал в здание музея, где находилась Андреева.

«Несмотря на обстрелы и прилеты, она до последнего оберегала уникальную коллекцию и здание, в котором работала», — написал Хинштейн.

Ранее сообщалось о представлении к награде не выжившего при атаке ВСУ на пляж в Курске росгвардейца Вячеслава Гаврилова. Он помогал людям эвакуироваться.