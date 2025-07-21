Строители нефтегазопроводов задолжали российской казне налогов на 2,5 миллиарда рублей

В Подмосковье осудят строителей нефтегазопроводов из-за налогов на 2,5 млрд руб.

В Московской области завершено расследование уголовного дела руководителей коммерческой организации, занимающейся строительством нефтегазопроводов, о неуплате налогов на сумму более 2,5 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления Следственного комитета (СК) России Ольга Врадий.

Материалы в отношении гендиректора и финансового директора компании переданы в Солнечногорский городской суд для рассмотрения по существу.

По данным СК, топ-менеджеры компании с апреля 2016-го по октябрь 2019 года не заплатили российской казне налоги, включив заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС. Фактический директор организации объявлен в межгосударственный розыск.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области суд рассмотрит дело против директора компании о невыплате заработной платы и уклонении от уплаты. Он с ноября 2019-го по сентябрь 2024 года не платил зарплату тысяче работников фирмы и задолжал им 320 миллионов рублей. Суд арестовал его имущество на 700 миллионов рублей.