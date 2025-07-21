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14:01, 21 июля 2025Наука и техника

Раскрыт новый глава Apple

Bloomberg: Джон Тернус сменит Тима Кука на посту главы Apple через 5 лет
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Джон Тернус

Джон Тернус. Фото: Stephen Lam / Reuters

После ухода Тима Кука с поста главы корпорации Apple его место займет один из топ-менеджеров компании. Об этом в колонке для Bloomberg заявил инсайдер Марк Гурман.

По мнению Гурмана, самым вероятным кандидатом в качестве следующего руководителя американского IT-гиганта считается Джон Тернус. Он с 2021 года занимает место старшего вице-президента Apple по разработке оборудования. Марк Гурман заметил, что Тернус станет новым главой Apple, если не произойдет ничего экстраординарного.

Также специалист раскрыл информацию о том, что нынешний руководитель Apple Тим Кук будет управлять компанией еще как минимум пять лет. В этом случае Джону Тернусу, который родился в 1975 году, на момент отставки Кука будет 55 лет — «довольно подходящий возраст для нового генерального директора».

В материале говорится, что более опытных подчиненных Кука из числа вице-президентов компании рассматривать на пост главы Apple не стоит. По словам Марка Гурмана, к моменту выхода Кука на пенсию им самим будет от 65 до 70 лет. Также автор Bloomberg заметил, что конкуренцию Тернусу могут составить топ-менеджеры Дейрдре О'Брайен и Сабих Хан.

Тим Кук работает в Apple с 1998 года. В 2011 году он сменил основателя Apple Стива Джобса на посту руководителя корпорации.

В начале июля стало известно, что Apple впервые за два года нарастила продажи в Китае. По данным Counterpoint Research, компания попала в топ-3 производителей смартфонов в регионе.

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