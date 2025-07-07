Продажи iPhone в Китае выросли впервые за два года

CR: Apple впервые за 2 года увеличила продажи в Китае благодаря iPhone 16e

Корпорация Apple впервые за два года нарастила продажи в Китае. Об этом сообщается в отчете Counterpoint Research (CR).

По словам аналитиков, Apple попала в топ-3 производителей самых продаваемых смартфонов в апреле, мае и июне. На втором месте разместилась Vivo, лидером рынка стала местная корпорация Huawei. Корпорации Тима Кука удалось поднять продажи iPhone на 8 процентов за год, лидер Huawei нарастил продажи на 12 процентов.

Специалисты CR напомнили, что Apple сталкивается с сильной конкуренцией на рынке Китая. В том числе IT-гигант пострадал от торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Однако фирме повезло выпустить новый недорогой iPhone 16e в феврале, чтобы запустить его в продажу во втором квартале.

«Huawei по-прежнему пользуется большой популярностью за счет лояльности своих основных пользователей, которые обновляют свои старые телефоны на новые модели», — заметил старший аналитик Counterpoint Research Иван Лэм. Старший аналитик Мэнмэн Чжан добавил, что высокие продажи в Китае во многом связаны с программой национального субсидирования гаджетов.

В конце июня стало известно, что китайские власти могут предложить субсидии на покупку iPhone и тем самым повлиять на продажи смартфонов Apple в регионе. В регионе с начала 2025 года стимулируют продажи гаджетов с помощью льгот.