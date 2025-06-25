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14:41, 25 июня 2025Наука и техника

Китай захотел субсидировать продажи iPhone

В Китае начнут субсидировать продажи iPhone и предлагать смартфоны со скидкой
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Китайские власти могут предложить субсидии на покупку iPhone и тем самым повлиять на продажи смартфонов Apple в регионе. Об этом сообщает издание Global Times.

С 2025 года в Китае можно получить субсидию на покупку смартфонов и мелкой бытовой техники. До настоящего времени льготы распространялись только на устройства местных брендов, что давало Huawei, Xiaomi и прочим производителям техники преимущество. По словам аналитика в телекоммуникационной отрасли Ма Цзихуа, власти будут применять субсидии и к иностранным производителям.

Журналисты издания напомнили о заявлении представителей Министерства торговли Китая. В январе в ведомстве отметили, что одинаково относятся к местным и иностранным производителям техники. Чиновники объяснили, что субсидия дает скидку 15 процентов на продукт, который стоит не дороже 6000 юаней (66 тысяч рублей).

Авторы профильного портала Appleinsider подсчитали, что китайские пользователи могут получить скидку в размере до 500 юаней (5,5 тысячи рублей) на покупку iPhone, iPad или Apple Watch. «После того, как потребитель подаст заявку и получит купон на субсидию, его можно будет применить при оформлении заказа», — объяснили специалисты.

В мае Китайская академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) назвала отсутствие субсидий на покупку iPhone одной из причин падения продаж смартфонов Apple в регионе. За год поставки iPhone в Китае сократились на 50 процентов.

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