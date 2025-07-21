Три российских округа предупредили об опасности

Вильфанд: Дальнему Востоку и Северному Кавказу угрожают паводки

На Дальнем Востоке, Северном Кавказе и юге европейской России ожидается сложная паводковая ситуация. В ближайшие дни повышение уровня воды может дойти до опасных отметок, передает ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, мощные осадки обрушились на Якутию, из-за чего в районе Оймякона на реке Индигирке ближайшие два-три дня сохранится непростая обстановка. «Уровень воды превысил опасную отметку и появилась угроза подтопления населенных пунктов», — пояснил метеоролог.

Вильфанд добавил, что из-за мощных линей повысился уровень воды в реках бассейна Кубани и на Черноморском побережье. В некоторых местах воды вышла за пределы поймы, создав угрозу подтопления. То же самое наблюдается в республиках Северного Кавказа, в частности в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Алании, Ингушетии и Чеченской Республике. Прогнозы показывают, что 21-22 июля вода может подняться еще выше.

В Амурской области и Хабаровском крае также ожидаются неблагоприятные гидрологические явления. В Приморском крае в начале недели пройдут ливни с грозами и порывистым ветером. Возможны локальные подтопления.

Ранее стало известно, когда в Москве прекратятся дожди. По данным Росгидромета, осадки закончатся на текущей неделе.