Учебное судно «Николай Камов» вышло на испытания

Учебное судно «Николай Камов», которое будут использовать для подготовки вертолетчиков, вышло на заводские ходовые испытания. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя разработчика — Крыловского государственного научного центра.
«Сложность технического оснащения таких судов, огромное количество различных машин, механизмов, приборов, их совместимость, конечно, могут вызвать какие-то вещи, которые невозможно было учесть при проектировании», — сказал специалист.
При этом он подчеркнул, что отдельные системы и механизмы проверяли перед установкой на корабль. Поэтому испытания могут пройти без сложностей. По словам собеседника издания, в ходе комплексных испытаний проверяют взаимодействие различных систем. В первую очередь специалисты проверят ходовые качества судна, а также различные вспомогательные системы и механизмы. На заключительном этапе испытаний будут отрабатывать взлеты и посадки на палубу.
Военный эксперт Дмитрий Болтенков напомнил, что «Николай Камов» предназначен для отработки элементов взлета и посадки вертолетов. По его словам, это одни из самых сложных элементов выполнения полетов.
Ранее в июле источники «Известий» сообщали, что Минобороны России может отказаться от восстановления авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».