Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:51, 21 июля 2025Наука и техника

Учебное судно «Николай Камов» вышло на испытания

«Известия»: Судно для подготовки вертолетчиков «Николай Камов» испытают
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Лампа знаний / YouTube

Учебное судно «Николай Камов», которое будут использовать для подготовки вертолетчиков, вышло на заводские ходовые испытания. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя разработчика — Крыловского государственного научного центра.

«Сложность технического оснащения таких судов, огромное количество различных машин, механизмов, приборов, их совместимость, конечно, могут вызвать какие-то вещи, которые невозможно было учесть при проектировании», — сказал специалист.

При этом он подчеркнул, что отдельные системы и механизмы проверяли перед установкой на корабль. Поэтому испытания могут пройти без сложностей. По словам собеседника издания, в ходе комплексных испытаний проверяют взаимодействие различных систем. В первую очередь специалисты проверят ходовые качества судна, а также различные вспомогательные системы и механизмы. На заключительном этапе испытаний будут отрабатывать взлеты и посадки на палубу.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Закаленные в боях. Как в России создают лучшие в мире вертолеты
Закаленные в боях.Как в России создают лучшие в мире вертолеты
26 сентября 2023

Военный эксперт Дмитрий Болтенков напомнил, что «Николай Камов» предназначен для отработки элементов взлета и посадки вертолетов. По его словам, это одни из самых сложных элементов выполнения полетов.

Ранее в июле источники «Известий» сообщали, что Минобороны России может отказаться от восстановления авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Достал сап, глубины хватает». На Москву и область снова обрушился тропический ливень. Затапливает дороги и подземные переходы

    В Кремле прокомментировали намерение Баку подать в суд против России

    ВСУ попытались ударить по Москве

    «Бурановские бабушки» отреагировали на внесение в базу «Миротворца»

    Трамп выложил ролик с «арестом» Обамы

    Американский самолет-разведчик засекли у Калининграда

    Силу дождей в Москве оценили

    В России пересмотрен освобождающий приезжих врачей от сдачи теста по русскому законопроект

    Рэпер Navai преподнес возлюбленной сумку Hermès с «Дошираком» внутри

    Капитан «Краснодара» пожаловался на пустые трибуны в матче РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости